Решите задачу : растояние между двумя городами 861 км. Из городов на встеречу друг д??угу движутся машины . Одна из них прошла 3\7 всего растояния , а другая -2\7. На каком растоянии друг от друга находятся машины ?

Математика

Решите задачу : растояние между двумя городами 861 км. Из городов на встеречу друг д??угу движутся машины . Одна из них прошла 3\7 всего растояния , а другая -2\7. На каком растоянии друг от друга находятся машины ?

Автор: Гость