Решите задачу : растояние между двумя городами 861 км. Из городов на встеречу друг д??угу движутся машины . Одна из них прошла 3\7 всего растояния , а другая -2\7. На каком растоянии друг от друга находятся машины ?
Математика
Решите задачу : растояние между двумя городами 861 км. Из городов на встеречу друг д??угу движутся машины . Одна из них прошла 3\7 всего растояния , а другая -2\7. На каком растоянии друг от друга находятся машины ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 861 : 7 * 3 = 369 км прошёл первый автомоб. 2) 861 : 7 * 2 = 246 км прошёл другой автомоб. 3) 861 - (369 + 246 ) = 246 км расстояние между ними
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