Первая труба заполняет бассейн за 7 часов, а две трубы вместе ‐ за 5 часов 50 минут. За сколько часов заполняет бассейн одна вторая труба?

Гость: Гость:

Решение: Обозначим объём бассейна за 1(единицу), тогда первая труба заполняет в час: 1:7=1/7(части) бассейна Обозначим заполнение второй трубой бассейна за (х) час, тогда вторая труба будет заполнять в 1 час: 1:х=1/х (части) бассейна А так как обе трубы заполняют бассейн за 5часов 50мин или 5 5/6часа, составим уравнение: 1: (1/7+1/х)=5 5/6 1: (х+7)/7х=35/6 7х/(х+7)=35/6 6*7х=35*(х+7) 42х=35х+245 42х-35х=245 7х=245 х=245 : 7 х=35 (час-заполняет бассейн вторая труба) Ответ: Бассейн заполняется второй трубой за 35 часов