Спишите вставляя пропущенные буквы . Укажите слова, которые являются исключениям?? из правила правописания глаголов с ударным суффиксом -ва-. а) она затм...ва...т б) мы застр...ва...м в) ты намер...ва...шься г) она преодол....

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Спишите вставляя пропущенные буквы . Укажите слова, которые являются исключениям?? из правила правописания глаголов с ударным суффиксом -ва-. а) она затм...ва...т б) мы застр...ва...м в) ты намер...ва...шься г) она преодол...ва...т д) ты задерж...ва...шься е) вы оцен...ва...те

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