A - a^2-5a/a+1 умножить 1/a-5 (a+4) * a+6/a^2-16 - a-6/a-4 (1/a-b + 1/b) * b/a x/a - x^2-a^2/a^2 * a/x+a упростите пожалуйста

Алгебра
A - a^2-5a/a+1 умножить 1/a-5 (a+4) * a+6/a^2-16 - a-6/a-4 (1/a-b + 1/b) * b/a x/a - x^2-a^2/a^2 * a/x+a упростите пожалуйста
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Гость:
Решение на фото..... первый пример в конце...
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