Исследовать и построить график функции y=x / x+5

Математика
Исследовать и построить график функции y=x / x+5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОМОЩЬ График  и функции и её производной - в приложении. Производная функции  F'(x) = 5 /(x²+10x+25) Область определения - кроме Х = -5 При Х = -5 - разрыв Область значений  - кроме У = 0 По производной видим. что Функция во всем диапазоне - ВОЗРАСТАЕТ везде где существует и, поэтому ЭКСТРЕМУМОВ НЕТ  Пределы  (lim) по Х = 0, по У = +/- ∞
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