Исследовать и построить график функции y=x / x+5
Математика
Исследовать и построить график функции y=x / x+5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПОМОЩЬ График и функции и её производной - в приложении. Производная функции F'(x) = 5 /(x²+10x+25) Область определения - кроме Х = -5 При Х = -5 - разрыв Область значений - кроме У = 0 По производной видим. что Функция во всем диапазоне - ВОЗРАСТАЕТ везде где существует и, поэтому ЭКСТРЕМУМОВ НЕТ Пределы (lim) по Х = 0, по У = +/- ∞
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