1)5a•(-1,4b)•0,6c;2) 15/56•

Математика
1)5a•(-1,4b)•0,6c;2) 15/56•
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5a•(-1,4b)•0,6c;2)= -7 аb *0,6 c = - 4,2 abc
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