6 КЛАСС.ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВОПРОС ДАЖЕ ДВА Задание 1 В комнате имеются три окна.Какое ??з них нужно открыть,чтобы комната нагрелась позже?(комната прохладная,воздух теплый) А) 1 окно В) 2 окно Г) 3 окно Д )одновременно нагрев...
Физика
6 КЛАСС.ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВОПРОС ДАЖЕ ДВА Задание 1 В комнате имеются три окна.Какое ??з них нужно открыть,чтобы комната нагрелась позже?(комната прохладная,воздух теплый) А) 1 окно В) 2 окно Г) 3 окно Д )одновременно нагревается Задание 2 В комнате имеются три окна.Какое из них нужно открыть,чтобы комната охладилась позже?(воздух холодный,в комнате тепло) А) 1 окно В) 2 окно Г) 3 окно Д )одновременно охлаждается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 окно. Так как если открыть первое окно то солнце будет примерно у 1-го окна значит комната быстро нагреется, а если окрыть 2-ое окно то комната нагреется чуть медленнее чем первое так что чтобы комната нагрелась медленнее нужно открыть 3-е
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