6 КЛАСС.ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВОПРОС ДАЖЕ ДВА Задание 1 В комнате имеются три окна.Какое ??з них нужно открыть,чтобы комната нагрелась позже?(комната прохладная,воздух теплый) А) 1 окно В) 2 окно Г) 3 окно Д )одновременно нагрев...

Физика

6 КЛАСС.ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ВОПРОС ДАЖЕ ДВА Задание 1 В комнате имеются три окна.Какое ??з них нужно открыть,чтобы комната нагрелась позже?(комната прохладная,воздух теплый) А) 1 окно В) 2 окно Г) 3 окно Д )одновременно нагревается Задание 2 В комнате имеются три окна.Какое из них нужно открыть,чтобы комната охладилась позже?(воздух холодный,в комнате тепло) А) 1 окно В) 2 окно Г) 3 окно Д )одновременно охлаждается

Автор: Гость