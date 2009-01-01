Слово, в котором все согласные звуки твёрдые: тройка, роща, кочан, живот. Пожалуйс??а помогите! Начислю 25 баллов!!!
Русский язык
Слово, в котором все согласные звуки твёрдые: тройка, роща, кочан, живот. Пожалуйс??а помогите! Начислю 25 баллов!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живот(тройка-й,кочан-ч,роща-щ)
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