Слово, в котором все согласные звуки твёрдые: тройка, роща, кочан, живот. Пожалуйс??а помогите! Начислю 25 баллов!!!

Русский язык
Слово, в котором все согласные звуки твёрдые: тройка, роща, кочан, живот. Пожалуйс??а помогите! Начислю 25 баллов!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живот(тройка-й,кочан-ч,роща-щ)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Время 20 минут количество кругов 5 расстояние одного круга 150 метров какова скорость передвижения?сколько метров прошли? сколько прошли за 1 минуту
Ответить
Английский язык
Гриб Боровик подосиновик сыроежка относится к царству растений ответ
Ответить
Математика
Ребята одной школы собрали 3760 металлолома а другой на 480 кг больше сколько потребуется машин для перевозки всего металлолома если на одну машину...
Ответить
Математика
Реши уравнения. х÷15=25; х+245=2009; 9×х=48+6.
Ответить
Українська мова
Скласти вибірковий переказ тексту з словами і всловами: 3аповідники, заказники,б??регти,Червона книга,благополуччя,національний ,майбутнє
Ответить