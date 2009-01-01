Реши уравнения. х÷15=25; х+245=2009; 9×х=48+6.
Математика
Реши уравнения. х÷15=25; х+245=2009; 9×х=48+6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х = 25/15 = 5/3 = 1 2/3 Х = 2009 - 245 = 1764 Х = (48+6)/9 = 6
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