Помогите решить пожалуйстааа. Очень надо...... Дам 25 баллов. Помогииите пожалуйста. ??адания на фотографии

Геометрия
Помогите решить пожалуйстааа. Очень надо...... Дам 25 баллов. Помогииите пожалуйста. ??адания на фотографии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)на луче DC? но не на отрезке CD:   A     на а и ВС лежит :  С 2) AB, DB, BE,BC,  AC,AE,AD,  EC, DC,DE 3)AB =4*4 =16cм    ВС=9/4 *АВ = 36см АС =16+36 = 52см 4)PR= PQ+QT+TR=2TR+TR+4+TR=28 4TR+4=28 TR =6 QT=6+4=10 PQ = 28-10-6=12 расстояние междду серединами PQ и TR = 28 -PQ/2 -TR/2 =20 5/ точка В
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