Наугад выбирают трёхзначное число найти вероятность того что его последняя цифра не делится на 4

Гость: Гость:

Последняя цифра (как, впрочем, любая) может варьировать от 0 до 9, т.е. принимать любое из 10 значений, а на 4 (видимо, имеется в виду без остатка) делятся только з числа: 0: 4: 8. Тогда вероятность того, что последняя цифра не делится на "0" будет: (10 - 3)/ 10 = 0,7.