Наугад выбирают трёхзначное число найти вероятность того что его последняя цифра не делится на 4

Математика
Наугад выбирают трёхзначное число найти вероятность того что его последняя цифра не делится на 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последняя цифра (как, впрочем, любая) может варьировать от 0 до 9, т.е. принимать любое из 10 значений, а на 4 (видимо, имеется в виду без остатка) делятся только з числа: 0: 4: 8. Тогда вероятность того, что последняя цифра не делится на "0" будет: (10 - 3)/ 10 = 0,7.
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