Пізн... зими у ведмедиці народжуються ведмежата. Смокчуть вони молоко, залазять на спину матері -велечезн... дуж... ведмедиці. Тільки за велик... відлиги ведмеді прокидаються, бо хочуть точно знати,чи не прийшла ще весна, проч...

Українська мова

Пізн... зими у ведмедиці народжуються ведмежата. Смокчуть вони молоко, залазять на спину матері -велечезн... дуж... ведмедиці. Тільки за велик... відлиги ведмеді прокидаються, бо хочуть точно знати,чи не прийшла ще весна, прочитай текст, спиши, дописуючи закінчення прикметників

Автор: Гость