Пізн... зими у ведмедиці народжуються ведмежата. Смокчуть вони молоко, залазять на спину матері -велечезн... дуж... ведмедиці. Тільки за велик... відлиги ведмеді прокидаються, бо хочуть точно знати,чи не прийшла ще весна, проч...
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Пізн... зими у ведмедиці народжуються ведмежата. Смокчуть вони молоко, залазять на спину матері -велечезн... дуж... ведмедиці. Тільки за велик... відлиги ведмеді прокидаються, бо хочуть точно знати,чи не прийшла ще весна, прочитай текст, спиши, дописуючи закінчення прикметників
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пізньої,величезної,дужої,великої
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