Помогите с решением тригонометрического уравнения ( напишите пожалуйста как решали)

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Уравнение решается преобразованием суммы или разности тригонометрических функций в произведение. Воспользуемся формулой Получим Теперь воспользуемся формулой для синуса двойного угла и подставим в наше уравнение вместо sin4x получим Выносим 2sin2x за скобки Сумму косинусов в скобках преобразуем в произведение по формуле Получим Отсюда получаем три уравнения, так как уравнение равно нулю если хотя бы один из множителей равен нулю: