Ордината точки, принадлежащей графику уравнения 15х+2у+110, равна-5. Найдите абсциссу этой точки
Алгебра
Ордината точки, принадлежащей графику уравнения 15х+2у+110, равна-5. Найдите абсциссу этой точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15x+2y+110=0,15x=-2y-110,15x=-2.(-5)-110=10-110=-100 x=-100/15=-20/3
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