5 пословиц с местоимением Определить Род,Число,Падеж.
Русский язык
5 пословиц с местоимением Определить Род,Число,Падеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я (нет рода,ед.ч,И.п)последняя буква алфавита. Ты (нет рода,ед.ч,И.п) мне а я (нет рода,ед.ч И.п)тебе.
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