Помогите,пожалуйста,с задачей определить работу выхода электрона для металла
Физика
Помогите,пожалуйста,с задачей определить работу выхода электрона для металла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
λ1=350*10^-9 λ2=540*10^-9 A=?h*c/λ1=A+E1 v2²=(v1/2)²=v1²/4h*c/λ2=A+E2=A+E1/4h*c/λ1 - h*c/λ2=3*E1/4E1=(4/3)*(h*c/λ1-h*c/λ2)=(4/3)*(6.63*10^-34*3*10^8/350*10^-9 - 6.63*3*10^8/540*10^-9)=2.67*10^-19 ДжA=h*c/λ1 - E1=5.68*10^-19-2.67*10^-19=2.01*10^-19 Дж==================
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