Решение с помощью системы У Вани было 25 монет по 5рублей и 10 рублей на сумму 150 руб??ей Сколько 5-ти рублевых и 10-ти рублевых монет было у Вани
Математика
Решение с помощью системы У Вани было 25 монет по 5рублей и 10 рублей на сумму 150 руб??ей Сколько 5-ти рублевых и 10-ти рублевых монет было у Вани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Вани было Х монет по 5 рублей и Y монет по 10 рублей. Всего монет было 25. имеем систему двух уравнений: Х+Y=25 5X+10Y=150 Решаем систему. Y=25-X, Подставляем это значение во второе уравнение: 5Х+250-10Х=150 5Х=100 х=20. y=5. Ответ: у Вани было 20 монет по 5 рублей и 5 монет по 10 рублей. Проверка: 5*20+10*5=150.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Стоит суровая зима, земля мерзнет и никак не может согреться. А ей нельзя мерзнут??. Ей нужно сохранить свое тепло, чтобы отдать его весной дерев...
Математика
Автобус выехал с автостанции в 8ч и ехал 2ч со скоростью 50км/ч затем сделал останов??у на 1ч после остановки прожолжил путь с той же скоростью и п...
Окружающий мир
Алгебра