Решение с помощью системы У Вани было 25 монет по 5рублей и 10 рублей на сумму 150 руб??ей Сколько 5-ти рублевых и 10-ти рублевых монет было у Вани

Гость: Гость:

У Вани было Х монет по 5 рублей и Y монет по 10 рублей. Всего монет было 25. имеем систему двух уравнений: Х+Y=25 5X+10Y=150 Решаем систему. Y=25-X, Подставляем это значение во второе уравнение: 5Х+250-10Х=150 5Х=100 х=20. y=5. Ответ: у Вани было 20 монет по 5 рублей и 5 монет по 10 рублей. Проверка: 5*20+10*5=150.