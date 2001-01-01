Рассказ о росийской символике

Гость: Гость:

Россия богатая культурным наследием страна. Она как и все имеет свою изюминку. В нашем государстве это герб, флаг, гимн. Гимн - хвалебная песнь. Официально гимн начали петь в 1944г. В 2001 г. С. Михалков написал текст, который сегодня знаком каждому из нас. Флаг - прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённых цветов и размеров. В нашей стране цвета флага такие: белый(чистота, блаженство), синий(духовная кровь, красота), красный(сила духа, красота. Герб- двухглавый орёл, в одной руке скипетр(знак власти), во второй яблоко(держава). греб изображается на официальных документах: важнейших учреждениях, на российском паспорте, который мы получим, когда нам исполнится 14 лет.