Найдите координаты точек пересечения с осями координат графика уравнения 12x-15y=180. С РЕШЕНИЕМ.

Гость: Гость:

12x-15y=180 Точки пересечения с осью OX:y=0 12x-15*0=180; 12x-0=180; 12x=180; x=15; точки пересечения с осью OX: (15;0) Точки пересечения с осью OY:x=0 12*0-15y=180 -15y=180; y=-12; точки пересечения с осью OY:(0;-12)