Найдите координаты точек пересечения с осями координат графика уравнения 12x-15y=180. С РЕШЕНИЕМ.

Алгебра
Найдите координаты точек пересечения с осями координат графика уравнения 12x-15y=180. С РЕШЕНИЕМ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12x-15y=180 Точки пересечения с осью OX:y=0 12x-15*0=180; 12x-0=180; 12x=180; x=15; точки пересечения с осью OX: (15;0) Точки пересечения с осью OY:x=0 12*0-15y=180 -15y=180;  y=-12; точки пересечения с осью OY:(0;-12)
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