В прямоугольном треугольникеABC угол B прямой, угол A=70гр, BE-биссектриса. Расположит?? в порядке возрастания длин отрезки AE,BE,CE,AB

Математика
В прямоугольном треугольникеABC угол B прямой, угол A=70гр, BE-биссектриса. Расположит?? в порядке возрастания длин отрезки AE,BE,CE,AB
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Гость:
Свойство: против большего угла лежит больший угол.BE;CE;AB; AE

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