В прямоугольном треугольникеABC угол B прямой, угол A=70гр, BE-биссектриса. Расположит?? в порядке возрастания длин отрезки AE,BE,CE,AB
Математика
В прямоугольном треугольникеABC угол B прямой, угол A=70гр, BE-биссектриса. Расположит?? в порядке возрастания длин отрезки AE,BE,CE,AB
Ответ(ы) на вопрос:
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Свойство: против большего угла лежит больший угол.BE;CE;AB; AE
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