Когда был создан рассказ пришвин"адам и ева" , "черный араб"?
Литература
Когда был создан рассказ пришвин"адам и ева" , "черный араб"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И "Адам и Ева" и "черный Араб" были написаны в 1910 году)
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