Ломаная состоит из 3звеньев длина 1звена 9.2что на 3,5больше длины второго звена и на 4,9меньше длины 3 найдите длинну ломаной

Математика

Ломаная состоит из 3звеньев длина 1звена 9.2что на 3,5больше длины второго звена и на 4,9меньше длины 3 найдите длинну ломаной

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