Ломаная состоит из 3звеньев длина 1звена 9.2что на 3,5больше длины второго звена и на 4,9меньше длины 3 найдите длинну ломаной
Математика
Ломаная состоит из 3звеньев длина 1звена 9.2что на 3,5больше длины второго звена и на 4,9меньше длины 3 найдите длинну ломаной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,2 - 3,5 = 5,7 - длина второго звена9,2 + 4,9 = 14,1 - длина третьего звена9,2 + 5,7 + 14,1 = 29 - длина ломаной
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