Твердые согласные в словах: нога молоко коза школа зерно конь кисть берёза
Русский язык
Твердые согласные в словах: нога молоко коза школа зерно конь кисть берёза
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Нога - твёрдые согласные - н, г Молоко - м, л, к Коза - к, з Школа - ш, к, л Зерно - з, р Конь - к Кисть - с Берёза - з
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