Найдите модуль каждого из чисел - 4 и 3 пожалуйста
Математика
Найдите модуль каждого из чисел - 4 и 3 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I - 4I = 4; I 3 I = 3Модуль - это абсолютная величина
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