Помогите ришить задачу За 7 днів 8 бурундуків перенесли в нірки 1960 горіхів порівну кожний. Скільки горіхів перенесе в нірку 1 бурундук за 21 день
Математика
Помогите ришить задачу За 7 днів 8 бурундуків перенесли в нірки 1960 горіхів порівну кожний. Скільки горіхів перенесе в нірку 1 бурундук за 21 день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1960 разделить на 8 = *** (орехов) - один бурундук за 7 дней *** умножить на 3 = ??? (орехов) - за 21 день один бурундук Ответ: один бурундук за 21 день перенесет ??? орехов
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