Какое животное может быть тонкорунной породы

Окружающий мир
Какое животное может быть тонкорунной породы
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Гость:
Тонкорунные породы овец
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