Выделите корень у слова щекочет

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Выделите корень у слова щекочет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень щекоч. Всё очень просто
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