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Выделите корень у слова щекочет
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Выделите корень у слова щекочет
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Гость:
Корень щекоч. Всё очень просто
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