Помогите пожалуйста с задачей по физике!!!!

Физика
Помогите пожалуйста с задачей по физике!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I= I==6
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