Вставте оканьчаниес начала стр до канца 3 задания плиз поскорей
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Вставте оканьчаниес начала стр до канца 3 задания плиз поскорей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для янтарного, при ярком, об ясном, про жаркое, с электрическим освещением . 2. О шутливом, к доброму, о дорожном, на жадное, без сливочного, в крайнем, в жидкое, о заботливом, на зелёное, к запертому . 3.Позади зелёного, знатного, на золотистом, из-за рыхлого, к рябиновому, с секретным, к сердечному, сквозь серебристый, к доброму, у серого.
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