Вставте оканьчаниес начала стр до канца 3 задания плиз поскорей

Гость: Гость:

Для янтарного, при ярком, об ясном, про жаркое, с электрическим освещением . 2. О шутливом, к доброму, о дорожном, на жадное, без сливочного, в крайнем, в жидкое, о заботливом, на зелёное, к запертому . 3.Позади зелёного, знатного, на золотистом, из-за рыхлого, к рябиновому, с секретным, к сердечному, сквозь серебристый, к доброму, у серого.