Срочно!! C2H4 + Br2 --- C2H2 + H2 --- C2H2 + 2H2 --- C2H2 + Br2 ---
Химия
Срочно!! C2H4 + Br2 --- C2H2 + H2 --- C2H2 + 2H2 --- C2H2 + Br2 ---
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C₂H₄ + Br₂ ---> C₂H₄Br₂ (1,2-дибромэтан) C₂H₂ + H₂ ---> C₂H₄ (этен) C₂H₂ + 2H₂ ---> C₂H₆ (этан) C₂H₂ + Br₂ ---> C ₂H₂Br₂ (1,2-дибромэтен)
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