Стоит суровая зима, земля мерзнет и никак не может согреться. А ей нельзя мерзнут??. Ей нужно сохранить свое тепло, чтобы отдать его весной деревьям, травам, цветам. Кто защитит землю, кто прикроет ее и сам не побоится холода?...

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Стоит суровая зима, земля мерзнет и никак не может согреться. А ей нельзя мерзнут??. Ей нужно сохранить свое тепло, чтобы отдать его весной деревьям, травам, цветам. Кто защитит землю, кто прикроет ее и сам не побоится холода? Конечно, Капля. Правда, теперь ее трудно узнать: от холода Капля превратилась в Снежинку. И вот она медленно опускается на землю, прикрывает ее собой. Охватить Снежинка может очень небольшое пространство, но у нее много товарищей, и всем вместе им удается уберечь землю от холода. 1)Как вы думаете с какой целью автор рассказал о капле ? Напишите небольшое сочинение .

Автор: Гость