Стоит суровая зима, земля мерзнет и никак не может согреться. А ей нельзя мерзнут??. Ей нужно сохранить свое тепло, чтобы отдать его весной деревьям, травам, цветам. Кто защитит землю, кто прикроет ее и сам не побоится холода?...
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Стоит суровая зима, земля мерзнет и никак не может согреться. А ей нельзя мерзнут??. Ей нужно сохранить свое тепло, чтобы отдать его весной деревьям, травам, цветам. Кто защитит землю, кто прикроет ее и сам не побоится холода? Конечно, Капля. Правда, теперь ее трудно узнать: от холода Капля превратилась в Снежинку. И вот она медленно опускается на землю, прикрывает ее собой. Охватить Снежинка может очень небольшое пространство, но у нее много товарищей, и всем вместе им удается уберечь землю от холода. 1)Как вы думаете с какой целью автор рассказал о капле ? Напишите небольшое сочинение .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор написал о капле, с целью донести важность такого маленького объёма жидкости, который при холоде замерзает и превращается не только в красивый ледяной кристалл, но и в полезный снежный покров состоящий из миллиарда и даже больше снежинок. А важность снежинок в том, что они покрывают землю с целью согрева поверхности почвы. Снег очень важен в жизни природы, а значит и в жизни человека. Снег не даёт замёрзнуть почве, а значит оставляет нашу землю плодородной ведь именно на ней растёт половина нашего урожая. Вот как важна одна и тысяча других капель!
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