Розвязать систему 2x+y=4 x+2y=5
Алгебра
Розвязать систему 2x+y=4 x+2y=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)у=4-2х 2)подставляем к второму. будет х+2(4-2х)=5 х+8-4х=5 3х=3 х=1 3)подставляем значение в первое. 2×1+у=4 у=2 ответ х=1 у=2
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