Предложений со вводными словами из поэмы мцыри

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Предложений со вводными словами из поэмы мцыри
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно,ты хотел,старик, Чтоб я в обители отвык от этих сладостных имён,- Напрасно:звук их был рождён со мной. Много я часов бежал и,наконец,устав, Прилёг между высоких трав. Оттуда виден и Кавказ!Быть может,он своих высот Привет прощальный мне пришлёт. Меня могила не страшит: Там,говорят,страданье спит В холодной вечной тишине. Недалеко,в прохладной мгле, Казалось,приросли к скале Две сакли дружною четой. Казалось,звон тот выходил из сердца. Тот край.казалось,мне знаком.
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