Друзья, помогите пожалуйста, кто чем может, очень прошу
Химия
Друзья, помогите пожалуйста, кто чем может, очень прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1.б #2.C3H7OH или CH3OH или C5H11OH. #3.CH3-C(CH3)-C(CH3)-COOH (2,3-диметилбутановая кислота) #5.ж #6.а, д #7.г, е #8.к (+ Н2) #9.С2Н4 Что смогла)
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