Следующие пары металлов, находящиеся в тесном контакте, погружены в раствор соляной кислоты. Укажите пару, где железо не будет разрушаться и почему: Fe/Cu, Fe/Al, Fe/Zn, Fe/Mg

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В ряду напряжений металлов левее железа - алюминий, цинк и магний. Правее - только медь и значит она не подходит. Подходят цинк , алюминий и магний тк они обладают большей активностью по сравнению с железом. Наибольшая восстановительная способность у магния - в ряду напряжений металлов относительно железа он левее всех и самый электроотрицательный. Ответ:Fe/Mg Имеется ввиду , видимо, катодная защита - когда, скажем, рядом с железной или стальной трубой помещают магниевый брусок - он окисляется сам , защищая железо.