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Кто придумал дни недели?
География
Кто придумал дни недели?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их придумали в Вавилоне. И они связаны с фазами луны.
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