Есть параллелограмм, у которого проведена диагональ BD. PABCD=10 PABD=8 Найдите диаго??аль.

Математика
Есть параллелограмм, у которого проведена диагональ BD. PABCD=10 PABD=8 Найдите диаго??аль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р(АВСД) = 10,значит АВ + АД = 5Р(АВД) = АВ+АД+ВД = 8; 5 + ВД = 8; ВД = 3

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