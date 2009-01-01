Ребята одной школы собрали 3760 металлолома а другой на 480 кг больше сколько потребуется машин для перевозки всего металлолома если на одну машину грузили 40 ц
Математика
Ребята одной школы собрали 3760 металлолома а другой на 480 кг больше сколько потребуется машин для перевозки всего металлолома если на одну машину грузили 40 ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 3760 + 480 = 4240 (кг) - собрали обе школы 2.) 4240 кг = 42 ц 40 кг Ответ: потребуется 2 машины.
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