Ребята одной школы собрали 3760 металлолома а другой на 480 кг больше сколько потребуется машин для перевозки всего металлолома если на одну машину грузили 40 ц

Математика

Ребята одной школы собрали 3760 металлолома а другой на 480 кг больше сколько потребуется машин для перевозки всего металлолома если на одну машину грузили 40 ц

Автор: Гость