Время 20 минут количество кругов 5 расстояние одного круга 150 метров какова скорость передвижения?сколько метров прошли? сколько прошли за 1 минуту
Математика
Время 20 минут количество кругов 5 расстояние одного круга 150 метров какова скорость передвижения?сколько метров прошли? сколько прошли за 1 минуту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 * 5 = 750(м) - расстояние750 : 20 = 37,5(м/мин) - скоростьза 1 мин. прошли расстояние 37,5м
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