Время 20 минут количество кругов 5 расстояние одного круга 150 метров какова скорость передвижения?сколько метров прошли? сколько прошли за 1 минуту

Математика

Время 20 минут количество кругов 5 расстояние одного круга 150 метров какова скорость передвижения?сколько метров прошли? сколько прошли за 1 минуту

Автор: Гость