Помогите физикой люди добрые. Как изменится ток I1 если ползунок реостата r3 смести??ь (сдвинуть) вниз? Пожалуйста

Гость: Гость:

Т.к. здесь нет конкретных значений R и U, будем отталкиваться от предположений, что ток I1=2a, а токи I2 и I3 примем равними исходя из того, что резисторы R2 и R3 равны и имеют значение 10ом.Все эти предположения допустимы,потому что подходят под реальную ситуацию. Когда ползунок резистора (реостата) будем смещать вниз,этим самым будем увеличивать сопротивление R3 до 20ом.(Это будет крайняя точка ползунка внизу.Мы ввели в цепь большую часть R3,максимально это будет 20ом,так легче считать). Даже не зная какое там U, можно сказать, что ток через R2 станет 1.5а, а ток через R3 станет 0.5а. Ток распределится согласно сопротивлениям, R3 -в два раза больше, ток I3- в два раза мньше.