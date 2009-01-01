Помогите пж! Надо вынести общий множитель за скобки
Математика
Помогите пж! Надо вынести общий множитель за скобки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6ax-12a+9ay= 3a (2x-4+3y) -8mn-6mk-10m= 2m (-4n-3k-5)
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