Кого можно назвать героем отечества
Окружающий мир
Кого можно назвать героем отечества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деды и прадеды которые участвовали в велико отечественной войне
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