Помогите решить пример (x+3)^ -x^+6x [^-это значит в квадрате]
Алгебра
Помогите решить пример (x+3)^ -x^+6x [^-это значит в квадрате]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+3)² - x² + 6x Чтобы раскрыть скобку, применяем формулу сокращённого умножения: a² + 2ab + b² ⇒ x² + 6x + 9 - x² + 6x = 12x + 9.
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