Одним из последствий реформ Петра I было: а) гражданское раскрепощение общества; б) усиление крепостного права; в) утверждение в общественном сознании идей просветителей; г) либерализация политического режима.
История
Одним из последствий реформ Петра I было: а) гражданское раскрепощение общества; б) усиление крепостного права; в) утверждение в общественном сознании идей просветителей; г) либерализация политического режима.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усиление крепостного права
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