Одним из последствий реформ Петра I было: а) гражданское раскрепощение общества; б) усиление крепостного права; в) утверждение в общественном сознании идей просветителей; г) либерализация политического режима.

История

Одним из последствий реформ Петра I было: а) гражданское раскрепощение общества; б) усиление крепостного права; в) утверждение в общественном сознании идей просветителей; г) либерализация политического режима.

Автор: Гость