Написать мини-сочинение «Мой любимый музей»
Литература
Написать мини-сочинение «Мой любимый музей»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый музей "Краеведческий", он находиться (там-то, там-то). Он самый большой в крае, там я был около пяти-шести раз. Там есть картины, они показывают культуру разных времен.Мне больше всего ноавятся скульптуры, ведь, я сас увлекаюсь лепкой. Ну как же можно не любить музей нашего города? (В середине еще немного впихни и вообще все классненько :3)
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