в сказке теплый хлеб почему бабушку фильки называют бабкой
Литература
в сказке теплый хлеб почему бабушку фильки называют бабкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что бабка.....
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