Для варки варенья из крыжовника требуется крыжовник и сахар, причём масса сахара ??олжна составлять 40 0/0 общей массы картофелтя.Сколько килограммов сахара и сколько килограммов крыжовника необходимо взять для приготовления 15...
Математика
Для варки варенья из крыжовника требуется крыжовник и сахар, причём масса сахара ??олжна составлять 40 0/0 общей массы картофелтя.Сколько килограммов сахара и сколько килограммов крыжовника необходимо взять для приготовления 15 кг варенья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шесть кг - сахара. девять кг- крыжовника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачи, составив уравнения: Сумма двух чисел равна 84. если первое число увели??ить в 2 раза, а второе уменьшить на 6, то разность полученных ...
Русский язык
Алгебра
A - a^2-5a/a+1 умножить 1/a-5 (a+4) * a+6/a^2-16 - a-6/a-4 (1/a-b + 1/b) * b/a x/a - x^2-a^2/a^2 * a/x+a упростите пожалуйста