Для варки варенья из крыжовника требуется крыжовник и сахар, причём масса сахара ??олжна составлять 40 0/0 общей массы картофелтя.Сколько килограммов сахара и сколько килограммов крыжовника необходимо взять для приготовления 15...

Математика

Для варки варенья из крыжовника требуется крыжовник и сахар, причём масса сахара ??олжна составлять 40 0/0 общей массы картофелтя.Сколько килограммов сахара и сколько килограммов крыжовника необходимо взять для приготовления 15 кг варенья?

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