СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ОБЩЕСТВОЗНАНИЕМ. Буду благодарна за помощь. По как??му принципу образованы ряды? Что является лишним в ряду и почему? 1) Христианство, индуизм, ислам, буддизм. 2) Прокуратура, суд, Федеральная с...
Обществознание
СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ОБЩЕСТВОЗНАНИЕМ. Буду благодарна за помощь. По как??му принципу образованы ряды? Что является лишним в ряду и почему? 1) Христианство, индуизм, ислам, буддизм. 2) Прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, Интерпол, таможня, полиция. 3) Взаимность, товарищество, взаимопомощь, приятельство, государство. 4) Обычай, ритуал, традиция, политика, церемония. 5) Обмен, потребление, натуральное хозяйство, распределение, производство. 6) Борьба с международным терроризмом, предотвращение СПИДа, борьба с бедностью, безработица. 7) Зависимый, достигаемый, предписанный, смешанный, оплаченный. 8) Производство, распределение, обмен, потребление, урегулирование. 9) Аграрное, Индустриальное, Постиндустриальное, Коммунистическое (общество). 10) Рыночная, командная, смешанная, традиционная, капиталистическая. 11) Среднее общее, полное общее, начальное, профессиональное. 12) Философия, искусствознание, литературоведение, история, анатомия. 13) Земля, капитал, труд, налоги, предпринимательство. 14) Анимизм, синтоизм, фетишизм, тотемизм. 15) Налог на прибыль, поимущественный налог, налог на добавленную стоимость, подоходный налог. 16) Опрос, наблюдение, эксперимент, анализ документов, восприятие. 17) Информационное, традиционное, индустриальное, капиталистическое. 18) Искусство, наука, здравоохранение, образование, потребление. 19) Фермерское хозяйство, коммерческий банк, туристическое агенство, ателье, капитал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.индуизм.остальные мировые релегии 2.таможня.остальные правоохранительные органы 3.государство.остальные элементы социальной сферы 4.политика. 6.борьба с бедностью.мировые проблемы 7смешанный.виды приобретения статуса 8.урегулирование 9.коммунистическое.виды общества 10.капиталистическая .виды экономики 11.профессиональное.остальные ддовузовское образование 12.анатомия 13.предпринимательство.факторы производства 14.синтоизм.первобытные релегии 15.налог на добавленную стоимость.нет такого прямого налога 16.восприятие.методы сбора первой информации 17.капиталистическое.виды общества
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