Составить программу на языке Паскаль для задачи: ввести два целых числа Х и Y и вы??снить, что больше их сумма или произведение. в качестве результата печатать "сумма" или "произведение" или "равно"
Информатика
Составить программу на языке Паскаль для задачи: ввести два целых числа Х и Y и вы??снить, что больше их сумма или произведение. в качестве результата печатать "сумма" или "произведение" или "равно"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var x, y: integer; begin readln(x,y); if x=y then writeln ('Равны') else if (x+y) > (x*y) then writeln ('Cумма') else if (x+y)<(x*y) then writeln ('Произведение') end. Тест №1 22 55 Произведение Тест №2 1 6 Cумма Тест №3 22 22 Равны
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