Составить программу на языке Паскаль для задачи: ввести два целых числа Х и Y и вы??снить, что больше их сумма или произведение. в качестве результата печатать "сумма" или "произведение" или "равно"

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Составить программу на языке Паскаль для задачи: ввести два целых числа Х и Y и вы??снить, что больше их сумма или произведение. в качестве результата печатать "сумма" или "произведение" или "равно"

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