Пожалуйста 1022 , заранее спасибо )

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Cоставим уравнение прямой. Прямая проходит через точки (0;3) и (10; 10) у=kx+3 10=k·10+3 ⇒ k=0,7 у=0,7х+3 для проверки правильности подставим координаты третьей точки (20; 17) 17=0,7·20+3 17=14+3 - верно. Ответы а) масса пустой канистры 3 кг б) масса канистры с 1 литром бензина у=0,7·1+3=3,7 (кг) в) масса одного литра бензина 3,7-3=0,7 (кг) г) полная? это 20 литров? Тогда 17 кг