Пожалуйста 1022 , заранее спасибо )
Алгебра
Пожалуйста 1022 , заранее спасибо )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cоставим уравнение прямой. Прямая проходит через точки (0;3) и (10; 10) у=kx+3 10=k·10+3 ⇒ k=0,7 у=0,7х+3 для проверки правильности подставим координаты третьей точки (20; 17) 17=0,7·20+3 17=14+3 - верно. Ответы а) масса пустой канистры 3 кг б) масса канистры с 1 литром бензина у=0,7·1+3=3,7 (кг) в) масса одного литра бензина 3,7-3=0,7 (кг) г) полная? это 20 литров? Тогда 17 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу : растояние между двумя городами 861 км. Из городов на встеречу друг д??угу движутся машины . Одна из них прошла 3\7 всего растояния ...
Обществознание
СРОЧНО! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ОБЩЕСТВОЗНАНИЕМ. Буду благодарна за помощь. По как??му принципу образованы ряды? Что является лишним в ряду и почем...
Математика
Первая труба заполняет бассейн за 7 часов, а две трубы вместе ‐ за 5 часов 50 минут. За сколько часов заполняет бассейн одна вторая труба?